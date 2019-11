Mathematik kann auch Spaß machen

tauberbischofsheim/Lauda-Königshofen.„I-love-Mathe-Tag“ ist am 12. November. Diesen Aktionstag hat der Nachhilfeanbieter Studienkreis ins Leben gerufen, um zu signalisieren, dass Mathematik besser ist als ihr Ruf. Für viele gilt das Fach als trocken, kompliziert und alltagsfremd. Mathematik ist das Fach, das Schülern am häufigsten Probleme bereitet. Deshalb veranstaltet der Studienkreis in Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen vom 11. bis 22. November für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern spezielle Beratungswochen zum Nachhilfefach Nummer 1 ein.

Gleichzeitig stellt das Nachhilfeinstitut Schülern ein kostenloses Mathepaket online zur Verfügung. Unter studienkreis.de/mathehilfe sind viele Übungsaufgaben und Lernvideos zu wichtigen Themen bis zur zehnten Klasse zu finden. Unter ilovemathe.de hat das Institut zudem viel Unterhaltsames, Witziges und Wissenswertes aus der Welt der Zahlen, Formeln und Funktionen zusammengestellt.

Zum Thema Mathematik hat der Studienkreis aktuell eine repräsentative forsa-Umfrage unter Eltern schulpflichtiger Kinder beauftragt. Demnach hält sich die große Mehrheit der Eltern in Deutschland für kompetent genug, ihrem Nachwuchs Aufgaben und Rechenwege erklären zu können. 13 Prozent der Kinder benötigen nach Ansicht der Eltern regelmäßig Unterstützung, gut die Hälfte hin und wieder. Albert Lex rät: „Wenn die Noten plötzlich abrutschen und die Eltern merken, dass sie nicht helfen können, sollten sie rechtzeitig nach anderen Unterstützungsmöglichkeiten schauen. Pädagogen erkennen, welche Schlüsselthemen fehlen und können dies gezielt nacharbeiten.“

