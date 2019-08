Mathe-Wettbewerb forderte Schüler

Tauberbischofsheim.11 700 Schulen in Deutschland waren dabei, da durfte das Schulzentrum am Wört natürlich nicht fehlen– der Känguru- Mathematikwettbewerb stand an. Werkrealschule und Realschule schickten knapp 60 Schüler ins Rennen. Ziel des Känguruwettbewerbs ist es, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik zu wecken und zu fördern, immerhin fast sechs Millionen Schüler nehmen in über 80 Ländern an diesem Wettstreit teil.

Zwei Schüler aus jeder Klasse durften rechnen, knobeln, zeichnen, logische Zusammenhänge oder Strukturen und Muster erkennen – entscheidend war die Fähigkeit, mit neuen Problemen umgehen zu können. Leichte Aufgaben waren es nicht, die bewältigt werden mussten. Der Schwierigkeitsgrad steigerte sich mit jeder Jahrgangsstufe, doch die Schüler blieben dran und setzten tapfer ihre Kreuzchen bei den Multiple-Choice-Aufgaben, die ohne Taschenrechner zu lösen waren.

Gute Ergebnisse wurden erzielt, doch einen Platz auf dem Siegertreppchen zu erreichen, war natürlich sehr schwierig, bei über 900 000 Teilnehmern . Die punktbesten Teilnehmer des Schulzentrums wurden dennoch geehrt. Matthias Urlacher (7a) erhielt ein T-Shirt als Sieger der Werkrealschule, Hannes Vogel (5d) wurde mit dem gleichen Preis als Sieger der Realschule sowie einem dritten Platz in der Gesamtwertung ausgezeichnet. Die restlichen Teilnehmer bekamen ein kleines mathematisches Spiel als Präsent von den Organisatoren Sebastian Fricke und Mario Häffner überreicht.

Die Anmeldegebühr von zwei Euro pro Schüler hatte der Förderverein des Schulzentrums übernommen

