Masken kamen gut an

Tauberbischofsheim.Um die Risikogruppe der Senioren vor einer Infektion zu schützen, hat die Geschäftsstelle Lauda-Königshofen des Malteser Hilfsdienstes Alltagsmasken für die Bewohner im Haus Heimberg bereitgestellt. Diese wurden von der Malteser-Stadtbeauftragten Christiane Versbach kürzlich im Tauberbischofsheimer Seniorenzentrum übergeben. Dort wartete bereits eine Bewohner-Delegation, um die Schutzartikel in Empfang zu nehmen.

Unzählige Formen und Größen

320 Masken haben zehn ehrenamtliche Näherinnen in unzähligen Formen, Größen und Varianten gefertigt. Zudem gab Christiane Versbach wertvolle Tipps, wie die Masken richtig an- und abgelegt werden und wie man sie reinigen sollte: nämlich als Kochwäsche bei etwa 95 Grad. Heimbeiratsvorsitzende Irmgard Günter: „Sie sehen, wir freuen uns alle riesig über die tolle Geste der fleißigen Näherinnen der Malteser, die neben Kinderbetreuung und Job auch noch an alte Menschen denken.“

Dem Dank schloss sich stellvertretend für das Seniorenzentrum Haus Heimberg auch Pflegedienstleitung Carina Möldner an: „Es ist wundervoll, zu sehen, dass die Welt außerhalb des Seniorenzentrums uns so sehr unterstützt und an die Gesundheit der uns anvertrauten Senioren denkt.“ ghtf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020