Martini-Messe findet in diesem Jahr nicht statt

Tauberbischofsheim.Jetzt ist es offiziell: Auch die Martini-Messe Tauberbischofsheim wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat die Stadtverwaltung am Montag beschlossen. Grund ist die Corona-Pandemie.

In der aktuellen Rechtsverordnung sind Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern bis zum 31. Oktober untersagt. Normalerweise würden vom 16. bis 19. Oktober viele Besucher die Stadt und das Messegelände an der Vitryallee bevölkern. „Die Absage erfolgt zum spätestmöglichen Zeitpunkt, da die Entwicklung der Krise abgewartet wurde. Die Veranstalter hatten keine andere Wahl. Die Abstands- und Hygieneregeln wären nicht realisierbar gewesen. Eine Alternative hat sich nicht abgezeichnet“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt.

