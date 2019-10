Markt der beruflichen Möglichkeiten

Knapp 500 Schüler informierten sich an diesem Freitag auf der Ausbildungs- und Karrieremesse in der Emil-Beck-Halle in Tauberbischofsheim über mögliche Berufswege.

Tauberbischofsheim. „Wir haben mit über 30 Firmen und anderen Arbeitgebern eine Rekordbeteiligung in diesem Jahr“, freute sich der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, am Freitag bei der offiziellen

...