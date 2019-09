Mann versteckte sich auf dem Dach

Tauberbischofsheim.Beim Versuch, einen Mann in Tauberbischofsheim festzunehmen, öffnete dieser den Polizeibeamten die Wohnungstür am Donnerstagmorgen nicht freiwillig. Ein Schlüsseldienst wurde hinzugerufen, um den mit einem Haftbefehl gesuchten Mann in seiner Wohnung festzunehmen. Nachdem die Tür offen war, fehlte der Gesuchte. Kurioser Weise war die Wohnungstür abgeschlossen und der Schlüssel lag auf dem Wohnzimmertisch. Die Polizisten gaben nicht auf und fanden den Mann auf dem Dach eines Nachbargebäudes. Dort versteckte er sich in zwölf Meter Höhe hinter einem Kamin. Der Aufforderung, durch sein Fenster wieder zurück ins Haus zu klettern, kam er nach, so dass er festgenommen werden konnte.

