Mann rutschte auf einer Brücke aus und stürzte daraufhin in die Tauber

Dittigheim.Einen Großeinsatz an Rettungskräften löste ein 65-Jähriger am Freitag gegen

13.30 Uhr aus, als er in Dittigheim von einer Brücke im Bereich der

Kastanienallee in den Mühlkanal der dortigen Tauber fiel. Der Mann war im

Bereich des Mühlkanals über eine Brücke gegangen und wollte vermutlich von dort

aus in den Bachlauf schauen. Hierbei rutschte er scheinbar aus und stürzte circa

sechs Meter in den Kanal. Da er sich nicht alleine aus dem Wasser retten konnte,

rückte die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot an.

Schlussendlich konnten sie den Mann retten. Das genaue Ausmaß der Verletzungen

ist derzeit nicht bekannt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021