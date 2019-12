Mann flüchtete vor Polizeikontrolle

Tauberbischofsheim.Schnell aus dem Staub machen wollte sich ein 22-Jähriger am Donnerstag, als er eine Anhaltekelle der Polizei sah. Der Mann im VW Golf sollte gegen 22.40 Uhr auf der B27 am Ortsausgang von Tauberbischofsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Doch statt anzuhalten gab der Mann Gas als er die Beamten sah. Die Polizei verfolgte das Auto bis nach Dittigheim, wo der 22-Jährige seinen Pkw so ungeschickt gegen einen Bordstein lenkte, das es nicht mehr fahrbereit war. Die Flucht ging noch ein kurzes Stück zu Fuß weiter, bis Polizisten ihn auf einer Brücke stellten. Als Grund für seine Flucht gab er an, sich erschreckt zu haben, als er die Polizei sah. Aber: Bei dem jungen Mann konnte ein Alkoholwert 1,2 Promille festgestellt werden. Sein Führerschein wurde einbehalten.

