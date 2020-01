Märchenstunde mit Sonja Krötz

Dittwar.Vergleicht man die Dörfer von heute mit der Situation von vor 30 Jahren zur Wendezeit, so fallen sofort deutliche Unterschiede auf. Besonders für kleinere Kinder sieht die Lage völlig anders aus. Die Kinder erleben mit dem Beginn der Schulpflicht gleich auch die Freuden des Schulbusses und nach dem Kindergarten gibt es bis etwa zum Alter von 16 Jahren außer einigen Angeboten von Sportvereinen in den Orten im Vergleich zur Kernstadt kaum öffentliche Angebote zur Freizeitgestaltung. Man könnte darüber jammern und dann zur Tagesordnung übergehen oder aber versuchen, selbst ein klein wenig etwas dagegen zu tun.

Für die letztere Möglichkeit entschied sich Sonja Krötz im Stadtteil Dittwar im letzten Jahr. Am 25. Mai hatte der Heimat- und Kulturverein einen Familientag mit einer Märchenlesung für Kinder begonnen. Fr. Krötz war davon so beeindruckt, dass sie sich mit dem Vorstand des Vereins in Verbindung setzte und seitdem monatlich in der „Guten Stube“ des Dorfmuseums montags um 17.15 Uhr eine Märchenlesung für Kinder und Eltern anbietet.

Am vergangenen Montag stand „Rotkäppchen“ auf dem Programm. Da (wirklich ausnahmsweise) der Schlüssel für die Haustür fehlte, durften sich die Kinder auf verschlungenen Wegen durch die ziemlich voll gestellte Scheune ins Gebäude begeben. Dort las dann Sonja Krötz den gespannt lauschenden kleinen Zuhörern und einigen Eltern das angesprochene Märchen vor. Nach einigen abschließenden Worten über das Märchen und einem Hinweis auf den nächsten Termin am 17. Februar ging es auf dem gleichen verschlungenen Weg wieder zurück ins Freie.

Das Beispiel zeigt deutlich, dass auch mit geringem Aufwand für kleinere Kinder ein sinnvolles Programm angeboten werden kann, wenn engagierte Bürgerinnen wie Sonja Krötz mit örtlichen Vereinen zusammenarbeiten. Den Kindern machen die Lesungen Spaß, das Gebäude des Vereins wird sinnvoll genutzt und die Weitergabe des Kulturgutes „Märchen“ macht dem Namen „Kulturverein“ alle Ehre.

Für den Ortsteil Dittwar stellt die Märchenstunde eine Bereicherung des kulturellen Lebens dar. ali

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020