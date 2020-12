Männerquote indiskutabel

Brauchen wir eine Männerquote bei Medizinern? Die hat Dr. Christina Baum (AfD), Kreisrätin und von Beruf Zahnärztin, bei der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr angeregt. Bei der Videoschalte mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg hatte Referentin Christina Cybill erklärt, dass die Medizin weiblicher werde und dies wahrscheinlich mit den besseren Abiturnoten von jungen Frauen zu begründen sei. Die schaffen den hohen Numerus clausus also eher als männliche Mitbewerber.

Wird das Leistungsprinzip zugrunde gelegt, ist es nur gerecht, dass mehr Frauen die begehrten Medizinstudienplätze besetzen als Männer. Nur kommt Frauen – und darauf spielt Baum an – irgendwann die Reproduktion in die Quere. Und dann schnappt sie zu, die Kinderfalle. In den besten Jahren heißt es für das weibliche Geschlecht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, vielleicht ein Jährchen zu pausieren und danach in Teilzeit zu arbeiten. Beruflich sind es nach wie vor in erster Linie Frauen, die zurückstecken, während ihre gleich oder schlechter qualifizierten Partner beruflich durchstarten und die Karriereschiene wählen.

Das ist bei Medizinern nicht anders als in anderen Berufen. Eine echte Gleichberechtigung gibt es aufgrund biologischer Vorgaben und den noch immer herrschenden normativen Vorgaben in den Köpfen nicht. Schon allein deshalb ist eine Männerquote schlichtweg indiskutabel.

Vielmehr muss es darum gehen, Arbeit und Leben für Frauen und Männer in einen Gleichklang zu bringen. Teilzeit-Ärzte, denen ihre Arbeit Spaß macht und die sich ihren Patienten mit Zeit widmen können – das ist Wunsch und Wille vieler. Also warum nicht? Dann muss es in Deutschland nur mehr Mediziner geben, um den Bedarf zu decken.

Deren Ausbildung ist ohne Frage teuer. Aber gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Pandemie sollte es einer Gesellschaft wert sein, mehr Ärzte auszubilden. Dafür sind Frauen und Männer notwendig, die fachlich qualifiziert und persönlich Menschen zugeneigt sind. Der Notenschnitt im Abiturzeugnis sollte da für beiderlei Geschlecht eine geringere Rolle spielen.

