Lieferservice eingerichtet

Tauberbischofsheim.Die Corona-Krise erfordert Kreativität: Um die Lieferanten im Süden weiterhin unterstützen zu können, hat das Weltladen-Team beschlossen, einen kostenlosen Lieferservice einzurichten.

Den „Weltladen Tauberbischofsheim“ hatten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen bereits am 10. März geschlossen, um die Besucher des kleinen Geschäfts vor einer potentiellen Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Doch nun steht Ostern vor der Tür und die fair gehandelten Bio-Osterhasen sowie alle anderen Lebensmittel des Fairen Handels sollen nicht verderben.

Außerdem möchte das Team die Produzenten in den Ländern des Südens vor allzu großen Verdienstausfällen bewahren.

Aus diesen Gründen bieten die Engagierten ihren Kundinnen und Kunden ab sofort an, die fair gehandelte Ware kostenlos ins Haus zu liefern. Mitmachen ist ganz einfach. Die Bestellungen der Waren können per E-Mail (info@weltladen-tbb.de) oder Telefon (Telefon 09341/13247, zwischen 10 und 12 Uhr) übermittelt werden. Geliefert wird am Mittwoch- und Samstagabend zwischen 17 und 19 Uhr. Gezahlt wird bar oder gegen Rechnung.

Neben Kreativität erwächst in der Krise auch Solidarität: Die fair gehandelten Bio-Bananen sind während der Weltladen-Schließung im „Bio-Laden“, gegenüber des Weltladens, zu finden. Die engagierten Ehrenamtlichen hoffen auf viele Unterstützende. sps

