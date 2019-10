Liederabend und Festakt

Tauberbischofsheim.Der Männergesangverein feiert sein 175-Jahr-Jubiläum und 25 Jahre Kinder und Jugendchor Mini Maxis am Samstag, 19. Oktober, um 10.30 Uhr mit einem Festakt im Rathaussaal. Zudem findet um 19.30 Uhr ein Konzert in der Stadthalle in Tauberbischofsheim sattt. 80 Männerstimmen werden unter anderem den Jägerchor aus dem Freischütz erklingen lassen. Zusammen mit den Chören aus Pülfringen, Werbach und Königheim wurde gemeinsam geprobt, um einen klangvollen Männerchor erklingen zu lassen. Ein weiterer Männerchor aus Bütthard ist ebenfalls Gast. Eine Festschrift zu beiden Jubiläen wurde auch erarbeitet und diese ist an beiden Veranstaltungen, wie auch in der Buchhandlung Schwarz auf Weiß, erhältlich.

