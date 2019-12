Liebe und Anerkennung

Tauberbischofsheim.„Wie ist das mit der Liebe?“, fragte sich Pfarrer Fritz Kabbe beim Gemeindetag im evangelischen Gemeindezentrum.

Und wie mit negativen Gefühlen? „Wer negativ über sich selbst denkt, kann nichts Positives an anderen sehen, kann nur Neid für andere empfinden oder kompensiert seine Empfindungen mit Überlegenheitsgefühlen. Nur wer Liebe, Anerkennung und Wertschätzung erfährt, kann sie auch weitergeben. Diese Liebe will auch Gott uns geben. Aber es gibt immer Menschen, die auch unsere Liebe und Wertschätzung brauchen. Nicht nur hier“, so Kabbe.

Rechtsbeistand für die Dalit

Um Liebe und Nächstenliebe gehe es auch bei den Aktionen von „Brot für die Welt“, für die jedes Jahr im Advent gesammelt wird. Die Kirchengemeinde habe sich diesmal für das Projekt „Rechtsbeistand für die Dalit, die Kaste der Unberührbaren“ in Indien entschieden.

Oft könnten sie sich nur Behausungen aus dem „bauen“, was sie im Abfall finden. Das DBRC (Dalit Bahujan Resource Centre), eine Partnerorganisation von „Brot für die Welt“, kläre die „Unberührbaren“ über ihre Rechte auf und helfe ihnen, staatliche Leistungen zu beantragen.

Was besonders wichtig sei, da die Dalit und andere Unberührbare kaum Zugang zu Bildung haben, weil sie nur sehr geringen Lohn bekommen.

Plakat gestaltet

So werden zum Beispiel Bezugskarten für Lebensmittel zur Verfügung gestellt, damit ein Teil des kleinen Lohns für anderes übrig bleibt – etwa für den Schulbesuch der Kinder. Für die Aktion wurde auch diesmal wieder ein Plakat gestaltet, das in den Adventswochen in der Kirche hängt und den jeweiligen Spendenstand anzeigt.

Aber es wurde auch an die Menschen gedacht, denen es hierzulande nicht gut geht. Deshalb wurden Lebens- und Pflegemittel für die Tafeln gesammelt. Diese Aktion geht noch bis zum vierten Advent.

Nach dem Mittagessen gab es dann für die Frauen vom Werkkreis nochmals viel zu tun.

All die schönen Dinge wie Weihnachtsschmuck, Adventskränze, Strickwaren, Filztaschen, Karten und andere Dinge mehr, die in vielen Arbeitsstunden entstanden waren, suchten neue Besitzer. aba

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019