Lichterkette statt Lichterprozession

Tauberbischofsheim.Das Liobafest startet Freitag, 25. September, mit folgenem Programm:

14 Uhr: Tauberbischofsheim, St. Martinskirche: Eucharistiefeier mit Austeilung der Liobabrötchen, besonders für Senioren.

19.30 Uhr: Tauiberbischofsheim, St. Martinskirche: Lichterkette um die Martinskirche: „Wir stehen zusammen und beten für Frieden und Gerechtigkeit“ - halbstündiges Gebet und Lichterkette um die Martinskirche (anstelle der traditionellen Lichterprozession)

Keine Lichterprozession

Seit vielen Jahren ist die Lichterprozession ein ganz besonderes Ereignis unmittelbar vor dem Liobafest. Kinder, Familien Erwachsene zogen jeweils in einer Lichterprozession von der Martinskirche über die Tauberbrücke zur Bonifatiuskirche. Wesentliches Element dieser Prozession war dabei immer die Station vor der Liobakirche, wo man in besonderem Maße der heiligen Lioba gedachte, deren Reliquien in der Prozession mitgetragen wurden. Die Musikkapelle beendete dann die Prozession in der Bonifatiuskirche mit dem Lied „Ein Haus voll Glorie schauet“. Für viele war dies in den vergangenen Jahren ein guter Einstieg in den Festgottesdienst des nächsten Tages.

„In diesem Jahr ist alles anders“, so eine Anmerkung einer älteren Frau, die es sehr bedauerte, dass Manches aufgrund der Krise in diesem Jahr zurückgefahren werden musste. In der Tat ist Vieles anders: Auch wenn zahlreiche Gottesdienste stattfinden, muss doch auf Manches, was über all die Jahre als fester Bestandteil in der Lioba-Festwoche gewachsen war, ausfallen. Nicht ausfallen wird die Lichterprozession, auch wenn sie in diesem Jahr in einer anderen Form gestaltet wird.

„Wir stehen zusammen, und zwar für Gerechtigkeit und Frieden“, so bezeichnet Pfarrer Hauk die Lichterkette, die am Freitagabend rund um die Martinskirche gebildet wird. Für etwa 20 Minuten werden dort Kerzen entzündet und der Heiligen Lioba gedacht.

Dankenswerterweise hat auch die Musikkapelle, wie in all den Jahren zuvor, ihre Beteiligung zugesagt. Die indischen Ordensschwestern werden die Reliquien um die Martinskirche tragen und dann vor dem Hauptportal aufstellen. Alle Menschen, Gemeindemitglieder aus beiden Pfarrgemeinden und aus den Gemeinden der Seelsorgeeinheit sind willkommen.

Kerzen können mitgebracht werden, werden aber auch an der Martinskirche verteilt. bk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020