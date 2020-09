Letzter After-Work-Markt am Dienstag

Tauberbischofsheim.Der After-Work-Markt an vier Dienstagen im September war nach Einschätzung der Verantwortlichen ein voller Erfolg. „Bei bestem Wetter konnten die Tauberbischofsheimer bei regionalen Händlern einkaufen, deren kulinarische Spezialitäten verkosten und auch ein Gläschen Wein genießen“, so die Stadt in einer Pressemitteilung.

Winterpause

Am Dienstag, 29. September, findet der After-Work-Markt zum letzten Mal in diesem Jahr statt und geht danach in die Winterpause.

„Die idealen Jahreszeiten für einen After Work-Markt sind nach Meinung der Händler Frühjahr oder Herbst, wenn es weder zu dunkel noch zu heiß ist. Die Stadt wird mit den Händlern besprechen, wie oft und wann solche Events im kommenden Jahr stattfinden werden. Sicher ist schon, dass es eine Fortsetzung geben wird“, hieß es.

