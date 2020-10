Tauberbischofsheim.Kater Lenny sucht ein neues Zuhause, nachdem er mit seinen Geschwistern in einem Wald gefunden wurde. Lenny ist zirka ein halbes Jahr alt und bereits zweimal geimpft. Momentan lebt er in einer Pflegestelle des Tierschutzvereins Tauberbischofsheim und ist seinem Alter entsprechend aufgeweckt und verspielt. Er möchte gerne zusammen mit einem seiner Katzenfreunde oder zu einer schon vorhandenen Katze in ein neues Zuhause ziehen. Wer Lenny kennenlernen möchte, kann sich beim Tierschutzverein Tauberbischofsheim und Umgebung, Doreen Sawyer, Telefon 0174/5922783, E-Mailadresse info@tierschutzverein-tbb.de melden.

