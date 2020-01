Leistungen in zwei Lose aufgeteilt

Tauberbischofsheim.In Form eines Jahresrahmenvertrags hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch Tiefbauarbeiten kleineren Umfangs an die Firmen Brandel-Bau und Boller-Bau (beide Tauberbischofsheim) vergeben. Die Leistungen wurden in zwei Lose aufgeteilt. In „Los 1“ fallen Rohrbrüche und sonstige Arbeiten bei den Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Günstigster von drei Bietern war hier die Firma Brandel-Bau zum Preis von rund 173 000 Euro. In „Los 2“ fällt die Behebung von Schäden an Straßen und Gehwegen im Stadtgebiet. Das günstigste von drei Angeboten kam hier von der Firma Boller-Bau zum Preis von rund 179 000 Euro.

Durch diese bewährte Art der Vergabe der Unterhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Straßenbau, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird aus Sicht der Stadt die Abwicklung vereinfacht. gf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020