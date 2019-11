Langjährige Gemeinderäte ausgezeichnet

Tauberbischofsheim.Am Ende der Gemeinderatssitzung am Donnerstag im Konferenzraum der Stadthalle hatte Bürgermeisterin Anette Schmidt die angenehme Aufgabe, langjährige Ratsmitglieder zu ehren. Dr. Leonhard Haaf (Grüne/ÖDP, heute Bürgerliste) erhielt für 25-jährige Zugehörigkeit zum Gremium die Verdienstmedaille der Stadt sowie die Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg. Die Ehrennadel für 20-jährige Tätigkeit durch den Gemeindetag Baden-Württemberg sowie das Verdienstabzeichen in Silber durch den Städtetag Baden-Württemberg erhielten Gerhard Baumann (CDU), Hans-Jürgen Pahl (UFW) und Johannes Benz (Grüne/ÖDP, heute Bürgerliste). In ihrer Laudatio wies die Rathaus-Chefin auch auf die zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten der vier Ratsmitglieder hin, die ebenfalls für das Leben in der Stadt wichtig seien. Das Bild zeigt (von links) Johannes Benz, Dr. Leonhard Haaf, Bürgermeisterin Anette Schmidt, Hans-Jürgen Pahl und Gerhard Baumann. Bild: Harald Fingerhut

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.11.2019