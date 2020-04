„Länger anhaltende interne Probleme“

Die IG Metall und der Betriebsrat der Weinig AG Tauberbischofsheim sind über das Vorgehen der Geschäftsleitung des Tauberbischofsheimer Unternehmens verärgert.

Tauberbischofsheim. Es knistert im Gebälk. Schon allein die Tatsache, dass die Weinig AG am Stammsitz 100 Stellen streichen will und weltweitweitere 100 ist unerfreulich. Doch die Art und Weise wie die Unternehmensleitung dies kundgetan hat, verärgert IG Metall und Betriebsrat. So werde die bislang vertrauensvolle Zusammenarbeit aufs Spiel gesetzt.

Widersprüchliche Aussagen

„Anfang April vermittelte Weinig in den Fränkischen Nachrichten den Eindruck, dass die Welt in Ordnung sei“, sagt Harald Gans von der IG Metall Tauberbischofsheim im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Auf Anfrage des FN-Redakteurs Gerd Weimer sagte Weinig-Pressesprecher André Engert damals, dass trotz der bestehenden Maßnahmen und Regeln zur Eindämmung des Corona-Virus „Weinig mit allen uns möglichen Mitteln für unsere Kunden bei jeglichen Anfragen zur Verfügung“ stehe. Man verzeichne überdies wenige Stornierungen, dafür aber teilweise eine Verschiebung der Liefertermine.

Englert bestätigte zwar Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die internationalen Lieferketten. Die Weinig-Mitarbeiter in der Logistik lieferten eine hervorragende Leistung ab. Ein funktionierendes Logistiknetzwerk sei dadurch gesichert. Man kaufe Vorprodukte nur noch für gesicherte Aufträge ein. „Je nach Entwicklung der Corona-Auswirkungen bei unseren Lieferanten und Partnern müssten Lösungen gefunden werden, um alle warenwirtschaftlichen Engpässe zu vermeiden“, so Engert weiter.

Nicht „Corona gemacht“

„Am 9. April jedoch verkündete die Unternehmensleitung den Mitarbeitern, dem Betriebsrat und der IG Metall, dass sie am Standort Tauberbischofsheim 100 Arbeitsplätze abbauen werden und von der Belegschaft weitere finanzielle Entlastungen, also Zugeständnisse fordert“, wundert sich Gans. „Noch während die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat und der IG Metall ein erstes Gespräch über die Situation bei Weinig führte, ergingen eine Mitteilung an die Belegschaft und Informationen via Pressemitteilung an die Öffentlichkeit.“ Dieses Vorgehen verärgere die Interessenvertretung sehr. „Gemeinsam sieht anders aus“, stellte der Betriebsrat fest.

Transformationsteam als Hilfe

Entgegen der Erklärung des Unternehmens, die Krise sei „Corona gemacht“, stellen der Betriebsrat und die IG Metall fest: „Es handelt sich um bereits länger anhaltende interne Probleme im Unternehmen.“

Um diese zu lösen, so Gans weiter, habe die IG Metall die Unterstützung der Fachkompetenz des Transformationsteams der IG Metall Baden-Württemberg angeboten. „Arbeitsplatzabbau ist nicht die Lösung des Problems. Wir wollen gemeinsam helfen, das Unternehmen Weinig gut aufzustellen. Wir haben Interesse an diesem Standort und wollen ihn und auch die Arbeitsplätze erhalten. Dazu bedarf es aber einer fairen und offenen Kommunikation“, so Harald Gans.

Für den aktuell eingebrochenen Auftragseingang und die durch die Corona-Pandemie bedingte Beschäftigungsproblematik gebe es das Instrument der Kurzarbeit, stellt der Gewerkschafter fest. Der Staat unterstütze die Betriebe in vielfacher Weise. Die Sozialversicherungsbeiträge für die abgesenkte Arbeitszeit würden den Unternehmen zu 100 Prozent erlassen beziehungsweise zurückerstattet. Mit Zuschüssen und günstigen KFW-Darlehen werden die Unternehmen gestützt. So will der Staat helfen, nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Arbeitsplätze zu retten.

Mitglieder informieren

„Es ist unmoralisch, einerseits die staatlichen Unterstützungen in Anspruch zu nehmen und andererseits Arbeitsplätze abzubauen sowie Entgeltverzicht von den Beschäftigten zu wollen“, sind sich Harald Gans und Rainer Haag, Betriebsratsvorsitzender bei Weinig, einig. Auf die Frage, wie es weitergeht, erläutert die IG Metall, dass jetzt ihre Mitglieder bei Weinig ausführlich informiert werden. „Zugegebenermaßen ist die Beteiligung der Mitglieder in Zeiten von Corona kein einfaches Unterfangen. Wir hoffen, dass die Arbeitgeber nicht darin die Gunst der Stunde sehen. Wir haben Wege, die Mitglieder zu beteiligen, und werden diese nutzen“, stellt Gans fest.

Betriebliche Tarifkommission

Die IG Metall bereitet die Wahl einer betrieblichen Tarifkommission vor. Der Betriebsrat hat zur Überprüfung der wirtschaftlichen Situation und des Arbeitgeberkonzepts einen externen Sachverständigen an Bord geholt. Der Betriebsrat, die IG Metall und die Belegschaft werden Alternativen entwickeln. So gestärkt wollen IG Metall und Betriebsrat in die nächsten Gespräche gehen und dabei den Standort, die Arbeitsplätze und das Einkommen im Blick behalten, erklärten Harald Gans und Rainer Haag das weitere Vorgehen.

