Kurz nach Mitternacht auf Kollisionskurs

Dittigheim.Schäden in Höhe von über 45 000 Euro verursachte der Fahrer eines Honda am frühen Sonntagmorgen in Dittigheim.

Zeugen riefen Polizei

Zeugen hatten um kurz nach Mitternacht die Polizei gerufen, weil der Honda nach Fahrtbeginn in der Synagogengasse an mehreren Gebäuden hängengeblieben und danach auf dem Rathausplatz mit einem BMW kollidiert war.

Die eintreffende Streife fand den Honda Jazz mit starken Unfallbeschädigungen und steckendem Schlüssel auf dem Rathausplatz vor, allerdings fehlte vom Fahrer jede Spur. Die konnte schließlich mit der Hilfe der Zeugen aufgenommen werden, die die Beamten auf eine Personengruppe aufmerksam machten.

Fahrer unbekannt

Ein 39-Jähriger aus der Gruppe, der zwar keinen Führerschein, dafür aber über 1,5 Promille hatte, gab sich als Fahrer zu erkennen. Die Zeugen widersprachen dieser Aussage und gaben an, ein anderes Mitglied der Gruppe sei gefahren.

Der 25-Jährige, den die Zeugen am Steuer gesehen haben wollen, hatte ebenfalls zu viel Alkohol, um zu fahren, getrunken. 1,7 Promille zeigte ein Test bei ihm an.

Beide Männer mussten die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Wer tatsächlich der Fahrer war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020