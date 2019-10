Kurse für werdende und junge Eltern

Tauberbischofsheim.Gemeinsam bieten der Caritasverband im Tauberkreis sowie das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis eine fünfteilige Kursreihe „Rund um die Geburt“ für werdende und Neu-Eltern im Rahmen des Programms „Stärke“ an.

Besonders richten sich die Seminare an Schwangere und Eltern, die keine Hebamme für Vor- und/oder Nachsorge finden. Jeweils mittwochs von 17.30 bis 19.30 Uhr informieren Fachfrauen aus dem Bereich Frühe Hilfen über relevante Säuglingsthemen. Am Mittwoch, 9. Oktober, spricht Familienhebamme Christine Göhring über die „Vorbereitung auf die Geburt“.

Heike Janson (Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin) erklärt am Mittwoch, 16. Oktober, warum „Die erste Zeit nach der Geburt“ so wichtig ist und gibt Tipps zum Babyhandling. Schwangerschaftsberaterin Birgit Ditter informiert am 13. November zu den Themen „Elternzeit und finanzielle Leistungen vor und nach der Geburt“. Über „Bindung – ein lebenslanges Band“ spricht Christine Göhring am Mittwoch, 20. November. Am 4. Dezember, erläutert Heike Janson die Einführung der Beikost.

Alle Kurseinheiten sind kostenfrei und auch einzeln buchbar. Veranstaltungsort ist das Netzwerk Familie. Anmeldung bis jeweils eine Woche vorher bei: Carina Kuhn, Diakonisches Werk, Telefon 09341/ 92800 (Mail: carina.kuhn@diakonie.ekiba.de), oder Birgit Ditter, Caritasverband, Telefon 09341/92201013 (Mail: b.ditter@caritas-tbb.de).

