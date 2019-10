Kunstverein bei SWR 1

tauberbischofsheim.„Erzählen Sie uns Ihre ganz persönliche Hitparaden-Geschichte und mit etwas Glück laden wir Sie mit Ihren Freunden, Ihrem Verein oder Ihrer Familie live zu uns in das SWR1 Studio ein.“

Der Kunstverein hat sich mit dem Hinweis gemeldet, dass er eine Ausstellung organisiert hat mit Dingen, die Ende August vor 30 Jahren zur Unterstützung und Motivation beim Rekordversuch Top 1000 X an den Sender geschickt wurden. Die Ausstellungseröffnung fand in Anwesenheit der beiden SDR 3-Moderatoren Stefan Siller und Thomas Schmidt vier Monate später im Engelsaal statt. Das Gleiche wiederholte sich ein Jahr später mit der Hitparade Top 2000 D, die in Zusammenarbeit mit dem Jugendradio der DDR DT-64 durchgeführt wurde. Diese beiden Ausstellungen waren Anlass für eine Einladung des Kunstvereins Tauberbischofsheim in die Sendung am Dienstag, 8. Oktober, von 20 bis 21 Uhr, die auch im Internet als Livestream empfangen werden kann.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.10.2019