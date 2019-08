„Kulinarik pur“ beim Streetfoodfestival

Tauberbischofsheim.Über drei Tage hatten die Besucher beim Streetfoodfestival am Schlossplatz in Tauberbischofsheim wieder ein vielfältiges, kulinarisches Angebot. An den verschiedenen Ständen gab es unter anderem „Streetfood Vietnam“, Sri Lanka-Original Food, Burger in allen möglichen Variationen, klassische Wraps, Kaffee-Spezialiäten und Softeis. Am Freitag und Samstag konnten die Gäste das internationale Essen bis 23 Uhr genießen. Auf der Bühne gab es am Sonntag außerdem Live-Country-Musik mit dem Danny Wünschel zu hören, um 18 Uhr endete das diesjährige Festival. Bild/Text: Christopher Kitsche

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019