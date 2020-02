„Kröten“ stürmen das Rathaus

Tauberbischofsheim.Wie in den vergangenen Jahren üblich, findet an Weiberfastnacht, Donnerstag, 20. Februar, um 17 Uhr der Tauberbischofsheimer Rathaussturm statt.

Erstmals wird das Rathaus mit einer Frau an der Rathausspitze von Frauen gestürmt. Die Kröten haben sich etwas Neues überlegt, um an den Rathausschlüssel und an die Finanzen der Stadt zu kommen – sogar von einer Entführung ist gerüchteweise die Rede.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt werden aber alles geben, um die Herrschaft über die Stadtverwaltung zu behalten. Die Bevölkerung kann natürlich diesem närrischen Spektakel beiwohnen. Vor allem Frauengruppen aus allen verschiedenen Bereichen sind aufgefordert, Tauberbischofsheim an diesem Nachmittag etwas lebendiger zu machen. Mit Musik und Verpflegung vor dem Rathaus werden anschließend die Rathausarkaden und ein Teil des Marktplatzes zu einer närrischen Zone.

