Kritisch Stellung beziehen

Main-Tauber-Kreis.Bereits zum 63. Mal findet in diesem Jahr der Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg statt. Alle Schüler Schüler im Alter zwischen 13 und 25 Jahren sind zur Teilnahme aufgerufen.

„In Diskussionen bestehen, kritisch Stellung zu politischen Sachverhalten beziehen, argumentieren und gegenargumentieren – all dies kann sogar Spaß machen“, betonen die Verantwortlichen in Stuttgart.

Unterschiedliche Themen

In diesem Jahr steht der Wettbewerb wieder unter dem Motto „Komm heraus, mach mit“ und bietet auch in der 63. Auflage wieder zahlreiche Möglichkeiten der Beteiligung. Unterschiedliche Themen und Arbeitsformen sind dabei möglich. Diese reichen beispielsweise von Plakatgestaltung zum Thema „Wie Technik unsere Welt verändert“ bis hin zu Foto- und Videobeiträgen im Themenbereich „Rolle von Kleidung in unserem Leben“.

„Der Wettbewerb will seit vielen Jahren die Jugendlichen dazu anregen, sich mit politischen Fragestellungen und Problemen aktiv auseinanderzusetzen“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart.

Zahlreiche Preise

Mitmachen lohne sich dabei gleich doppelt – einerseits wegen der herausragenden Erfahrungen, aber auch wegen der vielen Gewinne, die den teilnehmenden Schülern winken.

Letztere reichen dabei wieder von Sachpreisen über Studienfahrten bis hin zum Förderpreis des Landtags, der mit insgesamt 1250 Euro dotiert ist. Selbstverständlich sind Schüler aller Schularten zur Teilnahme aufgerufen und werden so auch bei der Prämierung berücksichtigt.

„Es wäre ein tolles Zeichen, wenn wieder einmal Schüler oder sogar ganze Schulklassen aus dem Main-Tauber-Kreis zu den Gewinnern zählen würden“, so Reinhart abschließend. Einsendeschluss ist in diesem Jahr der 16. November.

Info: Alle nötigen Informationen zur Teilnahme sind im Internet unter www.schuelerwettbewerb-bw.de zu finden oder können bei der Landeszentrale für politische Bildung in Stuttgart bestellt werden.

