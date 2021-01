Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim nimmt Betrieb auf

Drei neue Fälle einer Covid-19-Infektion wurden am Montag im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Der Inzidenzwert lag bei 129,2.

Main-Tauber-Kreis. Nachdem am Wochenende insgesamt 31 neue Corona-Fälle im Landkreis gemeldet wurden (die FN berichteten), kamen am Montag „nur“ drei weitere hinzu. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Stadt Bad Mergentheim. Es handelt sich in mindestens

...