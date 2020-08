Kreativität war wieder einmal gefragt

Tauberbischofsheim.Zum Start der Sommerferien haben über 20 Kinder an verschiedenen Ferien-Programmen teilgenommen.

So konnten beispielsweise zehn Kinder in jeweils zwei Gruppen beim Kinderferienprogramm der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis ihre Kreativität freien Lauf lassen. Alte und farblose T-Shirts sowie Stoffbeutel erhielten einen neuen Look mit angesagten Mustern. Jeder durfte sein entsprechend vorbereitetes Stoffstück je nach Lust und Laune ein- oder zweifarbig gestalten. Hierbei entstanden einzigartige Werke, an denen die Kinder noch lange Freude haben werden.

In der ersten Woche hieß es auch: „Piraten auf Schatzsuche“ – Abenteuerreise ins Taka-Tuka-Land. Auf dem Erlebnis- und Pferdehof Dölzer erfuhren elf Mädchen und Jungen an zwei Tagen alles Wichtige über die Welt der Piraten. Als Piratenmannschaft waren die Kinder zwei Tage lang damit beschäftigt, sich eine Grundausstattung herzustellen, Zubehör für das Piratenschiff zu basteln und in Rollenspielen in die Welt der Piraten einzutauchen.

Das Kinderferienprogramm „Piraten auf Schatzsuche“ ist ein Kooperationsprojekt von der städtischen Schulsozialarbeit und des Jugendhauses.

Das Kinderferienprogramm ist auf der städtischen Website www.tauberbischofsheim.de eingestellt. Dort gibt es auch den Link www.tauberbischofsheim.feripro.de, der zum Online-Anmeldeportal führt. Hier können freie Plätze direkt eingesehen und die Veranstaltungen gebucht werden. Anmeldungen sind nur online möglich. Die Teilnahmegebühr von einem Euro pro Kind und Veranstaltung entfällt.

Bei folgenden Programmen sind noch Plätze frei: Donnerstag, 20. August: Tennis; Mittwoch, 2. September: Wanderung von Impfingen zum Waldspielplatz am Hamberg; Sonntag, 5. September: Kinofilm „Scooby“; Mittwoch, 9. September: Karten-Lese-Kurs mit Schatzsuche; Donnerstag, 10. September: Taekwon-Do Schnuppertraining; Freitag, 11. September: Schnupperkurs Karate.

