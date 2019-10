Kradfahrer übersehen

Tauberbischofsheim.Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von knapp 6000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag um circa 19.45 Uhr in Tauberbischofsheim.

Der 18-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai war in der Mergentheimer Straße aus Dittigheim kommend in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim unterwegs. An einer dortigen Tankstelle wollte der Fahrer nach links auf das Gelände abbiegen. Hierbei übersah er den in diesem Moment entgegenkommenden 16-jährigen Krad-Fahrer. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, so dass der Zweiradfahrer zu Bodenstürzte und leicht verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus.

