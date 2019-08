Kostenlose Energieberatung

Main-Tauber-Kreis.Die kostenlosen stationären Energieberatungen im Rahmen der Kooperation zwischen Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Energieagentur Main-Tauber-Kreis finden am Donnerstag, 1. August, im Landratsamt in Tauberbischofsheim und am Mittwoch, 7. August, im Mehrgenerationenhaus in Lauda-Königshofen statt.

Schwerpunkt der Beratungen sind die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und

...