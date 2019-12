Kostenlos zum „Moscow Classic Ballet“

„Schwanensee“ ist eine einzigartige artistische Kreation, die unzählige Male von jedem genossen werden kann. Die geniale Musik von Tchaikovsky, die exquisiten und raffinierten Tänze von Marius Petipa und Lev Ivanov drücken die feinsinnigen Nuancen der Gefühle aus. „Schwanensee“ wurde im Auftrag des Kaiserlichen Theaters Moskau von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky komponiert. Die Uraufführung fand am 20. Februar 1877 in Moskau statt. Das „Moscow Classic Ballet“ ist am 26. Dezember um 20 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle zu erleben. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN. Wir verlosen drei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Ballett“ eintragen, in der Mail den Namen, die Adresse und die Telefonnummer angeben. Einsendeschluss ist am Montag, 23. Dezember. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Bild: Agentur

