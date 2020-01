Konzert in der Stadthalle unter dem Motto „Neue Welt“

Tauberbischofsheim.„Neue Welt“: Unter diesem Motto steht das Konzert, das das Grünewald-Orchester Tauberbischofsheim in Kooperation mit dem Kammerorchester Bad Mergentheim zur Aufführung bringt. Die musikalische Leitung hat Felix Krüger. Zur Aufführung kommt mit „Appalachian Spring“ ein Werk des amerikanischen Komponisten Aaron Copland sowie Antonin Dvoráks berühmte Sinfonie „Aus der Neuen Welt“. Beide Werke sind inspiriert von der nordamerikanischen Landschaft. Das Konzert findet statt am Sonntag, 2. Februar, in der Stadthalle. Beginn ist um 17 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung „schwarz auf weiß“ und an der Abendkasse. Bild: MGG

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020