Kontaktstelle steht zur Verfügung

Tauberbischofsheim.Die derzeit geltenden Einschränkungen der sozialen Kontakte, die Schließung der Schulen und Kindergärten, das fehlende Freizeitangebot in Vereinen und Jugendhäusern, all das führt dazu, dass Familien lange und ununterbrochen, manchmal beengt und ohne Privatsphäre zusammen sind. Es entstehen Stresssituationen, unter denen sowohl Eltern als auch Kinder und Jugendliche leiden. Doch manchmal sind Kinder und Jugendliche dadurch in noch höherem Maß einer Gefährdung durch Misshandlung und Missbrauch ausgesetzt, ohne die Möglichkeit zu haben, sich bei Vertrauenspersonen außerhalb der Familie Hilfe holen zu können.

Für alle Personen, die dazu Fragen haben, sich um ein Kind Sorgen machen, oder selbst von (sexueller) Gewalt betroffen sind, gibt es beim Caritasverband in Tauberbischofsheim die Kontaktstelle gegen sexuelle Gewalt als erste Anlaufstelle. „Wir stehen auch und gerade jetzt zur Beratung und Betreuung zur Verfügung.“ so die verantwortliche Mitarbeiterin Elke Hach-Wilimzik.

Die Kontaktstelle gegen sexuelle Gewalt ist telefonisch erreichbar unter 09341/92201024. Es wird, sollte sich die Beraterin gerade im Gespräch befinden, in jedem Fall zurückgerufen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020