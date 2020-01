Tauberbischofsheim.Wer weiß, wie Kommunikation im Berufsleben gut und wirkungsvoll funktioniert, wird in Mitarbeiter- und Bewerbungsgesprächen, bei Teamsitzungen oder Präsentationen sicher und erfolgreich sein. Dabei ist ein souveräner Auftritt ebenso wichtig wie das nötige rhetorische Geschick: Es kommt darauf an einen Raum mit seiner Präsenz einzunehmen, Sachverhalte verständlich und spannend vermitteln zu können und in den entscheidenden Momenten die Nerven zu behalten.

Durch einen ausgewogenen Mix aus Authentizität und Professionalität schafft man es dann, dem Gesprächspartner nachhaltig im Gedächtnis zu bleiben. Florian Ahlborn, Diplom-Sprecherzieher und Stimmtrainer aus Hamburg, wird in der Veranstaltung die Grundlagen einer wirkungsvollen Kommunikation erklären und aufzeigen, wie man diese Methoden in die Praxis umsetzen kann.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Männer und Frauen, die beruflich besser kommunizieren und Gesprächsziele erreichen möchten oder beruflich wieder einsteigen möchten.

