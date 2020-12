Kommunikation erhöht Impfbereitschaft

Die jetzt startende Impfkampagne im Main-Tauber-Kreis ist für viele ein hoffnungsvolles Zeichen. Für Professor Dr. Hans-Georg Kräusslich, Vorstand des Universitätsklinikums Heidelberg und Sprecher des Zentrums für Infektiologie, aber noch lange kein Grund, in irgendeiner Form Entwarnung zu geben. Der erfahrene Mediziner appelliert an die Disziplin der Bevölkerung, auch in den nächsten Wochen standhaft zu bleiben und zum Beispiel genügend Abstand zu halten.

