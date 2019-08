Kollision auf Parkplatz

Tauberbischofsheim.Eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, gegen 17 Uhr, in Tauberbischofsheim ereignete. Der 18-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Vitrylallee von der Stadthalle kommend in Fahrtrichtung Tauberkreuzung und bog rechts auf einen Parkplatz ab. Zeitgleich wollte der 81-jährige Fahrer eines VW Golf den Parkplatz verlassen. Auf dem Parkplatzgelände kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, so dass der 81-Jährige leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Insgesamt entstand bei dem Unfall nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von knapp 12 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019