Können, Wollen, Müssen

Das fiese Coronavirus ist ein Donnerschlag in die Finanzen der Kreisstadt. Es wirbelt alles durcheinander und zwingt die Verwaltung dazu, den Gürtel enger zu schnallen. Kein Wunder, denn der finanzielle Aufwand im Kampf gegen die Pandemie war – trotz aller Unterstützung durch Bund und Land – enorm. Und ein Ende ist noch gar nicht abzusehen.

Hinzu kommen ausbleibende Einnahmen, auf die sich die Stadt in der Vergangenheit immer verlassen konnte. Mit Blick auf das neue Jahr werden allein bei der Gewerbesteuer, so die Prognose, rund 1,5 Millionen Euro weniger in die Stadtkasse fließen. Das tut weh.

Trotzdem streicht die Stadt angesichts des zu erwartenden Defizits nicht gleich alle Investitionen zusammen, sondern bleibt am Ball. Zukunftsweisende Projekte stehen auf der Agenda, die – Corona zum Trotz – angegangen werden, um nicht den Anschluss zu verlieren und als Mittelzentrum attraktiv zu bleiben. Ein Beispiel ist der Sonnenplatz, dessen Sanierung lange genug verschoben wurde.

Es wird ein schwieriger Spagat zwischen Können, Wollen und Müssen, der jedoch mit dem richtigen Augenmaß und der notwendigen Kreativität gelingen kann, gelingen muss.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020