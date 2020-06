Knapp 19 Millionen Euro Soforthilfe im Landkreis

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart.„Auch in schwierigen Zeiten steht das Land Baden-Württemberg bestmöglich an der Seite unserer Unternehmen und Selbstständigen“, so der Landtagsabgeordnete und CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Professor Dr. Wolfgang Reinhart in einer Pressemitteilung. Mit Blick auf die Corona-Krise habe sich Reinhart bereits im Mai an die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut gewandt und um Auskunft mit Blick auf mehrere Fragen bezüglich der Corona-Soforthilfen gewandt. Mit Schreiben vom 4. Juni hat die Ministerin dabei die Anfrage des Abgeordneten beantwortet (Stichtag der Beantwortung 18. Mai).

„Angesichts der dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft startete das Land Baden-Württemberg als eines der ersten Länder mit einem eigenen Soforthilfeprogramm für Soloselbstständige und kleine Unternehmen, da sich zahllose dieser Unternehmen unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage befinden und massive Liquiditätsengpässe erleiden“, so der Landtagsabgeordnete Dr. Reinhart.

Kurz darauf habe die Bundesregierung die Grundlagen für die Unterstützung von Soloselbstständigen und kleinen Unternehmen geschaffen. Die Harmonisierung und Verzahnung der beiden Förderkulissensei umgehend angegangen worden. Seit 9. April seien die Soforthilfeprogramme von Bund und Land nun abschließend fusioniert und eine einheitliche Antragstellung möglich.

Mit knapp 260 000 Anträgen (bis 18. Mai) habe das Land das größte Wirtschaftsförderprogramm entwickelt und implementiert, welches jemals in Baden-Württemberg aufgelegt wurde. Der überwiegende Teil aller Anträge sei dabei positiv beschieden und zur Auszahlung gebracht worden.

„Im Main-Tauber-Kreis haben bis zum Stichtag 18. Mai rund 2300 Unternehmen einen Soforthilfeantrag gestellt. Für diese Anträge auf Soforthilfe der Unternehmen im Landkreis wurden finanzielle Mittel mit einem Volumen von rund 18,6 Millionen Euro bewilligt“, heißt es in dem Schreiben des Tauberbischofsheimer Landtagsabgeordneten.

Reinhart betonte, dass es ihm auch bei der weiteren Ausgestaltung der Unterstützungsmaßnahmen durch das Land zuvorderst um die Menschen im Land sowie die Zukunft der Unternehmen und die nachhaltige Sicherung des Erfolgs des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg gehe und er diesen im Blick habe.

Die Wirtschaftsministerin danke in ihrem Schreiben an Reinhart ausdrücklich für dessen großen Einsatz: „Nicht zuletzt durch Ihren maßgeblichen Einfluss konnte in der Haushaltskommission im Mai die schlagkräftige Fortsetzung der Hilfsmaßnahmen sowie deren Ausweitung beschlossen werden.“

Wolfgang Reinhart begrüßte am Donnerstag das 130 Milliarden Euro große Konjunkturpaket des Bunds: „Das ist ein gewaltiges Kraftpaket, eine gute Vorlage, die wir in Baden-Württemberg nun möglichst zügig und zielstrebig aufgreifen und ergänzen sollten.“

Bereits am kommenden Montag werde seine Fraktion auf einer Sondersitzung die Beratungen über ein Konjunkturprogramm für Baden-Württemberg aufnehmen, das dieses Paket ergänze, so Reinhart. Tags darauf werde dazu auch die Haushaltsstrukturkommission der grün-schwarzen Landesregierung tagen. Bei den Beratungen müsse es zum einen darum gehen, die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen – wo immer nötig – durch eine Co-Finanzierung des Landes zu ergänzen, so Reinhart. „Diese Krise können wir nur gemeinsam finanziell bewältigen – Bund, Land und Kommunen.“ Zum anderen müsse das Land selbst im Rahmen seiner Möglichkeiten über eigene Hilfsprogramme Zukunftsinvestitionen fördern, die Wirtschaft stärken und Arbeitsplätze sichern. Angesichts der Begrenztheit der Mittel müsse dabei eine möglichst große Hebelwirkung das Ziel sein. „Bei der Städtebauförderung des Landes zum Beispiel löst jeder Euro des Landes vor Ort insgesamt acht Euro an Investitionen aus“, erläuterte Reinhart. „Wir müssen clever helfen“, forderte er.

Dazu zähle auch ein Abbau von Vorschriften und Regeln, die Bürger, Vereine und Wirtschaft hemmen. Ein solcher Abbau koste nichts, bringe aber viel. „Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg habe dazu speziell für die Corona-Krise bereits am 8. Mai konkrete Vorschläge gemacht.

„Wir wollen die Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern, aber zukünftige Generationen nicht überfordern“, so Reinhart abschließend. „Die Reihenfolge muss lauten: Stabilisieren, investieren und stimulieren – und danach auch wieder konsolidieren.“ pm

