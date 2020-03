Kleinste Karateka legen erfolgreich Prüfung ab

Tauberbischofsheim.Es war eine großartige Leistung der Kleinen und Kleinsten in der Karateabteilung des TSV. Bei der Frühjahrsgürtelprüfung musstensie das ganze Prüfungsprogramm vor Cheftrainer Schlatt vorführen, was sie souverän absolvierten. So erkämpften sich die erste Gürtelfarbe weiß-gelb Tashina Endresen, Anna Schwarz, Joel Hahn, Conner Grosche, Justin Freund und Luca Bucchieri. Gar den weiß-orangenen Gürtel erhielt Tammercan Tokgöz. Waren in diesen Stufen die Nervosität noch der größten Gegner, brillierten bei der Prüfung zum weiß-grünen Gürtel Simon Wolf, David Hörtreiter, Marlene Schneider und Felicitas Schwarzbach. Interessenten aller Altersklassen am Karatesport im TSV Tauberbischofsheim informieren sich unter www.karate-tbb oder Telefon 09341/897635. Bild: TSV

