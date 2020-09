Kleiner See von hoher ökologischer Bedeutung

Die Hundeführergruppe musste den kleinen See am Ahornwald, der als Hundeübungswasser genutzt wird, „biberfest“ machen, um ihn als Feuchtgebiet zu erhalten.

Main-Tauber-Kreis. Jagdhunde sind „Hunde mit Beruf“. Sie haben ein breites Spektrum an Aufgaben zu erfüllen. Dieses reicht von der Nachsuche und dem Finden von verunfalltem oder kranken Wild bis zum Aufstöbern von Wildschweinen zur Vermeidung von Schäden in der Landwirtschaft oder der Schweinepestprävention. Eine besondere Aufgabe ist dabei die Wasserarbeit, nämlich das Suchen und Finden von Wild in Gewässern.

Spezialaufgabe für Jagdhunde

Die Ausbildung für diese Spezialaufgabe ist notwendig, denn die Jagd an Gewässern darf nach dem Jagdschutz nur ausgeübt werden, wenn dabei speziell am Wasser geprüfte, brauchbare Hunde mitgeführt werden.

Die fachgerechte Ausbildung zu brauchbaren Jagdhunden – einschließlich der Wasserarbeit – ist daher schon seit vielen Jahren ein Schwerpunktthema des Kreisjagdvereins Tauberbischofsheim.

Um den gesetzlichen Forderungen gerecht zu werden, suchte der Kreisjagdverein unter der damaligen Führung des Kreisjägermeisters Wolfgang Bau, der gleichzeitig Obmann der Hundeführergruppe war, schon Ende der 80er Jahre nach einem geeigneten Objekt, um einerseits die Hunde fachgerecht ausbilden zu können und andererseits gleichzeitig ein ökologisch wertvolles Biotop anzulegen.

In dem hiesigen, recht wasserarmen Gebiet war dies eine schwierige, ja fast unlösbare Aufgabe. Dank eines Hinweises des damaligen Naturschutzbeauftragten und Forstamtsleiters Claus Hacker wurde man 1989 im Bereich der Quellzuflüsse der Umpfer fündig. Mit großzügiger Unterstützung der Familie Roth vom Gräffinger Hof konnte dort ein Grundstück langfristig gepachtet und teilweise von der Bundesbahn gekauft werden.

„Förderpreis Natur“

Unter tatkräftiger Mitwirkung der damaligen Mitglieder der Hundeführergruppe und mit erheblichem finanziellen Aufwand des Kreisjagdvereins entstand nach Genehmigung der zuständigen Behörden ein kleiner See, der ökologisch so wertvoll war, dass, nach seiner Fertigstellung im Jahr 1990, dem Verein von der Distelhäuser Brauerei der „Förderpreis Natur“ verliehen wurde.

Seit 30 Jahren können nun auch unter strenger Aufsicht und außerhalb der Setz - und Brutzeit die Jagdhunde der Mitglieder des KJV auf ihre schwierigen Prüfungen am Wasser vorbereitet werden.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich durch natürliche Sukzession ein wahres Eldorado für Amphibien aller Art, Libellen, Vögel und zuletzt auch den Biber. Letzterer war jedoch der Meinung, dass sein neuer Lebensraum weiter verbessert werden müsse und begann, das Umpferbächlein anzustauen, um See und Bach zu einem größeren Gewässer zu vereinen.

Armierung der Dammwand

Trotz seines strengen Schutzstatus konnte dies aber nicht geduldet werden, da der unmittelbar an den Bach angrenzende Damm der Eisenbahnstrecke Würzburg – Stuttgart durch eine mögliche Aufweichung seiner Sohle die Sicherheit des Bahnverkehrs hätte gefährden können.

Die Untere Naturschutzbehörde des Main-Tauber-Kreises sah dies genauso und genehmigte eine naturschutzverträgliche – äußerlich unsichtbare – Armierung der Dammwand, um ein erneutes Durchbohren derselben durch den „Wasserbaumeister“ nachhaltig zu verhindern.

Wiederum war der Einsatz der Hundeführergruppe gefragt: Unter der Führung ihres Obmanns Toni Scherer wurden zahlreiche mühsame Arbeitsstunden geleistet und mit Hilfe eines beauftragten Unternehmens erneut versucht, die wertvolle Anlage „biberfest“ zu machen. Auch ein „Mönch“ für den Wasserablauf wurde jetzt eingebaut. Aber nur durch die großzügige finanzielle Unterstützung der Naturschutzbehörde, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald , des Landesjagdverbandes und des Kreisjagdvereins war diese umfangreiche Sanierung überhaupt möglich.

Bauspuren verschwunden

Zwischenzeitlich sind die tierischen und menschlichen „Bauspuren“ am wiedererstandenen See nicht mehr zu erkennen. Am westlichen Ufer hat sich ein üppiger Schilfsaum entwickelt, ein Lebensraum für viele wasserliebende Lebensgemeinschaften, für Vögel und Insekten, in den Flachwasserbereichen sonnen sich Kaulquappen verschiedener Amphibienarten.

Auch Reiher und Eisvogel versuchen, hier einen Nahrungshappen zu ergattern ohne dabei eine Art in ihrem Bestand zu gefährden.

Ökologisches Kleinod

Feuchtgebiete – auch die kleinen, wie dieses am Rande des Ahornwaldes – zeichnen sich durch ihre hohe ökologische Bedeutung aus, die auf den ersten Blick nicht wahrgenommen wird, aber dennoch vorhanden ist: zum Beispiel zur Erhaltung des Grundwassers, zum Speichern von Niederschlägen, zum Klären abfließenden Wassers durch vorherige Senkung von Schwebstoffen, durch Abbau von Schadstoffen durch den Pflanzenbewuchs, bevor diese wieder in den Nahrungskreislauf des Menschen kommen.

So dient seit 30 Jahren dieses ökologische Kleinod am Rande des Ahornwaldes der Jagd, der Hundeausbildung, der Natur und letztlich dem Menschen allgemein, ohne dass ein Nutznießer dabei Nachteile hätte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.09.2020