Kleine Tierretter sammeln

Tauberbischofsheim.Früher hätte man sich gewundert, was diese drei Kleinen da mit Masken vor dem Geschäft machen. Aber in der heutigen Zeit ist es ein normales Bild. Nur der Anlass ist nicht so ganz alltäglich. Die drei Freunde Lia, Thessa und Elvis sowie der Hund Freki hatten genug von den täglichen Nachrichten über Corona und wollten etwas für jene machen, die derzeit eher vergessen werden: die Tiere.

Kurzerhand organisierten sie in der Nachbarschaft eine kleine Sammelaktion für den Tierschutzverein. Ihr Engagement, natürlich mit Sicherheitsabstand, wurde auch gerne angenommen und so konnten die drei kleinen Helden an einem Nachmittag über 100 Euro sammeln, welche sie persönlich dem Tauberbischofsheimer Tierschutz übergaben. Mehr als die Summe des Geldes gilt die Idee, den Tierschutz doch nicht ganz zu vergessen. Und das war den Dreien wichtig, sind sie doch selbst alle Besitzer von Haustieren wie Hasen, Katzen, Hunden und Fischen.

Der Tierschutzverein Tauberbischofsheim freute sich über die unerwartete Spende. Der Second-Hand-Shop am Marktplatz freut sich auch in Zeiten der Krise über Besucher, die mit ihren Einkäufen den Tierschutz aktiv unterstützen. sake

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.05.2020