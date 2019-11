Kleber erzeugt Schadstoffausdünstungen

Im Kindergarten in Großrinderfeld wurde in einem Raum eine Schadstoffbelastung festgestellt. Eine grundlegende Sanierung ist unumgänglich.

Großrinderfeld. Bis zum letzten Tagesordnungspunkt war es am Montag eine unaufgeregte Gemeinderatssitzung im Großrinderfelder Rathaus. Was Erster Bürgermeisterstellvertreter und Interims-Bürgermeister Sven Schultheiß unter „Verschiedenes“ bekannt gab, hatte jedoch einige Brisanz – und betrifft den Kindergarten Großrinderfeld.

„Seit geraumer Zeit gibt es Beschwerden, dass in einem Raum im ersten Stock des Großrinderfelder Kindergartens eine starke Geruchsbelästigung vorhanden sei“, erklärte Schultheiß. Der Raum war 2002 saniert und danach geraume Zeit nicht genutzt worden. Im nächsten Jahr wird er jedoch für eine neue Gruppe gebraucht.

Da man nicht habe sagen können, woher der Geruch kommt und ob er schädlich ist, habe eine Raumluftuntersuchung stattgefunden, die Klarheit bringen sollte. „Das Ergebnis ist nicht erfreulich“, stellte der Interims-Bürgermeister fest. „Es wurden Schadstoffe festgestellt, die eine umfangreiche Renovierung des Raums notwendig machen.“

Die Untersuchung, so Schultheiß, habe auch die Quelle des Übels ausfindig gemacht. „Die Ausdünstungen kommen vom Kleber, mit dem der Linoleumboden befestigt worden ist.“ Allerdings reiche es nicht aus, den Boden zu entfernen. „Die Schadstoffe haben sich durch die Ausdünstungen vermutlich auch in Tapete und Wand festgesetzt“, informierte er weiter.

Was wie und in welchem Zeitraum genau gemacht werden muss, liege in der Hand des Trägers, der katholischen Kirche, führte Schultheiß weiter aus. Ob die ausführende Firma hier noch zu Regresszahlungen herangezogen werden könne, sei nach so langer Zeit fraglich.

„Wenn die Sanierung im Jahr 2002 erfolgt ist, sollte man genau hinschauen und nachhaken“, meinte Ralf Schieß. „Auch damals waren nur Kleber erlaubt, die eine entsprechende Zertifizierung und damit auch Zulassung für Kindergärten hatten.“ Seiner Meinung nach seien deshalb die üblichen Verjährungsfristen von drei oder fünf Jahren nicht allein entscheidend. Falls die ausführende Firma tatsächlich einen nicht zulässigen Kleber benutzt habe, müsse entsprechend vorgegangen werden.

„Auch hierfür sind nicht wir, sonder der Träger, die katholische Kirche, zuständig“, meinte Schultheiß. „Aber wir werden bei der Verrechnungsstelle darauf hinweisen, dass auch dieser Aspekt in Betracht gezogen und auch verfolgt wird.“ Auch werde man ein Auge darauf haben, ob hier ein Versäumnis des Trägers vorliegt. Denn Beschwerden wegen der Geruchsbelästigung habe es wohl schon unmittelbar nach der Eröffnung, als der Raum noch in Betrieb war, gegeben. Sollte alles ordnungsgemäß gelaufen sein, werde die politische Gemeinde selbstverständlich ihren vertraglich festgelegten Obolus entrichten.

Jahresrechnung 2018

Der Gemeinderat nahm die Jahresrechnung 2018 einmütig zustimmend zur Kenntnis. Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt erhöhten sich um knapp 1,5 Millionen Euro gegenüber der Kalkulation im Haushaltsplan. So stieg die Zuführung zum Vermögenshaushalt um 743 657 Euro gegenüber dem Planansatz. Der Schuldenstand sank um 389 656 Euro auf 3,47 Millionen Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 772 Euro. Die Eigenbetriebe sind hier nicht eingerechnet. In der allgemeinen Rücklage befanden sich am Ende des Jahres 2018 1,32 Millionen Euro.

„Für das laufende Rechnungsjahr 2019 wird voraussichtlich wieder eine Kreditaufnahme notwendig werden“, dämpfte Kämmerer Werner Horn am Ende seiner Ausführungen die Freude über die guten Zahlen in 2018 ein wenig.

Forstwirtschaft

Während der Vollzug des Forstwirtschaftsplans für 2018 noch einen Gewinn von 48 350 Euro ausweist, rechnet die Forstverwaltung für 2020 mit einer schwarzen Null. Gerade mal ein Gewinn von 3700 Euro wird prognostiziert. Dies liegt in erster Linie am Preiseinbruch auf dem Holzmarkt. Spülte der Holzverkauf 2018 noch knapp 139 000 Euro in die Gemeindekasse, so weist die Kalkulation für das nächste Jahr gerade noch eine Summe von 98 500 Euro aus. Dennoch stimmte der Großrinderfelder Gemeinderat dem Haushaltsplan für 2020 einmütig zu und nahm den Vollzug für 2018 zur Kenntnis.

Friedhofsgebühren

Die Ratsmitglieder beschlossen eine Erhöhung der Friedhofsgebühren, die sich an einer hundertprozentigen Deckung der Betriebskosten orientieren.

„Wenn wir hier nicht reagieren, könnte es uns passieren, dass wir bei Förderanträgen entweder das Nachsehen haben oder mit weniger Zuschüssen bedacht werden“, führte Sven Schultheiß aus. Schwierig sei es gerade bei den Friedhofsgebühren, das richtige Maß zu finden. 2018 habe man durch viele Sterbefälle und Weiterbelegungen von Gräbern eine Deckungsrate von 88 Prozent erfüllt. Das sei in Ordnung, aber auch eine Ausnahme.

„Sollte der Deckungsgrad allerdings bei 60 Prozent und weniger liegen, könnte uns das auf die Füße falle“, so der Interims-Bürgermeister. Die Ratsmitglieder sahen dies genauso und votierten für den Vorschlag der Verwaltung. Allerdings musste Kämmerer Werner Horn die einzelnen Gebührensätze so ausweisen, dass sie auf einen Monat herunterzubrechen sind.

Neuer Ausschuss

In Großrinderfeld wird es künftig einen weiteren Ausschuss geben, den „Ausschuss für Digitalisierung und Kommunikation“. In der Sitzung am Montag benannte der Gemeinderat die Mitglieder und deren Stellvertreter: Rainer Gerhards (Stellvertreter Heiko Wülk), Peter Weingärtner (Christian Küffner), Sven Schultheiß (Julian Michelbach), Christina Häusler (Sybille Wirths).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019