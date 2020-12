Klaus-Dieter Rupp übernimmt das Amt des Präsidenten

Tauberbischofsheim.Nach einer harmonischen Mitgliederversammlung hat der Vorstand des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim in seiner konstituierenden Sitzung die Aufgabenbereiche der einzelnen Vorstandsmitglieder sowie wichtige Zukunftsvorhaben festgelegt.

Klaus-Dieter Rupp wird das Amt des Präsidenten übernehmen. Rupp hatte den Verein im vergangenen Jahr vor allem wirtschaftlich konsolidiert und zukunftsfähig gemacht. Ihm zur Seite steht Achim Neuhäuser, der seine langjährige berufliche Erfahrung in den Bereich Finanzen einbringen wird. Mit Simone Bauer-Höpfl, Goldmedaillengewinnerin bei den Weltmeisterschaften 1993 in Essen und 1999 in Seoul sowie Teilnehmerin an den Olympischen Spielen 2004 in Athen, steht dem Fecht-Club eine ehemals erfolgreiche Florettfechterin zur Verfügung. Kompetenz und Erfahrung wird auch der sportwissenschaftliche Mitarbeiter und ehemalige Säbelfechter Uli Eifler einbringen, der bei den Weltmeisterschaften in Denver 1989 die Silbermedaille, in Lyon 1990 und in Essen 1993 jeweils Bronze mit der Mannschaft gewann.

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist Anett Kappus, langjährige Elternsprecherin, zuständig. Der Vorstand wird satzungsgemäß ergänzt durch den Athletensprecher Samuel Unterhauser.

Nach Aussage von Klaus-Dieter Rupp sieht sich der Verein sportlich gut aufgestellt. Der Fecht-Club möchte an die Erfolge vergangener Jahre anknüpfen. Junge Talente werden insbesondere über das Voll- und Teilinternat am Bundesstützpunkt Tauberbischofsheim nachhaltig gefördert. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Persönlichkeitsentwicklung. „Wir wollen jungen Menschen Werte vermitteln, sie sportlich und schulisch weiterentwickeln und zu Leistungsträgern unserer Gesellschaft werden lassen“, so der Präsident. Zudem müsse der Weg zur finanziellen und wirtschaftlichen Stabilisierung des Vereins konsequent fortgeführt werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020