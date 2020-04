Klare Regeln für die Anlieferung

Main-Tauber-Kreis.Die Recyclinghöfe und Kompostplätze im Kreis sowie die Deponie Heegwald in Dörlesberg stehen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung. Während der ersten Öffnungstage kam es zu einer verstärkten Frequenz der Einrichtungen. Autoschlangen und lange Wartezeiten waren die Folge (die FN berichteten). Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Situation sollen Bürger folgende Regelungen beachten: Unkritische Abfälle wie Sperrmüll, Wertstoffe und Grüngut sind zunächst zu Hause zwischenzulagern, um die Entsorgungsstrukturen zu entlasten. Die Recyclinghöfe und Kompostplätze sollten nur wenn unbedingt notwendig aufgesucht werden.

Abfälle sollten nur in haushaltsüblichen Mengen angeliefert werden. Da die Entsorgungseinrichtungen an zwei bis drei Tagen in der Woche geöffnet sind, können über mehrere Tage verteilt jeweils kleinere Mengen angeliefert werden.

Die Zahl der Benutzer einer der Entsorgungseinrichtungen bleibt vorerst auf maximal drei Personen zur gleichen Zeit beschränkt. Wartende müssen in ihren Anlieferfahrzeugen sitzen bleiben.

Die Materialien sind vorsortiert anzuliefern, damit das Entladen zügig erfolgen kann. Unsortierte Anlieferungen werden zurückgewiesen.

Bei Abfall aus Haushalten mit Infektionen oder Verdachtsfällen wird es als unbedenklich angesehen, zusätzliche Müllsäcke neben die Restmülltonne zu stellen sowie Glasabfälle oder Pfandverpackungen bis zur Aufhebung einer Quarantäne im Haushalt zwischenzulagern. lra

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.main-tauber-kreis.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020