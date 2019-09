Kirchengeschichte für Kinder

Tauberbischofsheim.Das Katholische Bezirkskantorat veranstaltete eine Fahrt für Kinder Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen, damit sie das geschichtsträchtige Kirchengebäude kennenlernen können.

Die Mesnerin hatte die Kapelle extra geöffnet, und so konnte Kirchenmusikerin Brigitta Meuser den Kindern den achteckigen Grundriss, die Figuren, den Chorraum mit Fresken und Tabernakel, das Kreuz und den Altar und Ambo, die bunten Fenster, die Beleuchtung, die Stühle und vieles mehr nahe bringen.

Dann wurde auch die Orgel zum Klingen gebracht, und die Kinder hatten die Funktion der verschiedenen Tastaturreihen und der Registerzüge schnell verstanden.

Dann durften die Kinder etwas ganz Besonderes anschauen: die kleinste Sakristei des Main-Tauber-Kreises, die nämlich wie ein Schrank in die Orgel hinein gebaut ist. Trotzdem enthält sie alles, was in einer Sakristei untergebracht werden muss.

Nach der Führung konnten sich die Kinder auf dem benachbarten Spielplatz austoben. bzk

