Kira Kremer holte „Schwarzen Panther“

Zum 40. Mal in Folge legten Kinder und Jugendliche das Sportabzeichen des Deutschen Judo-Bundes ab.

Tauberbischofsheim. Der Tradition folgend, wurde auch in diesem Jahr und das immerhin schon zum 40. Mal in Folge unter der bewährten Leitung von Trainer Joachim Fels, die DJB-Judo-Safari, das Kinder- und Schülersportabzeichen des Deutschen Judo-Bundes für Mädchen und Jungen bis zum 14. Lebensjahr in der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim erfolgreich veranstaltet. Über zwei Tage verteilt, nahmen wiederum fast alle Judoschüler, auch die Kleinsten, an dieser Breitensportaktion teil.

Der Wettbewerb gliedert sich in drei Teile. Im Budo-Wettbewerb wird ein „japanisches Turnier“ ausgetragen der Sumo-Ringkampf. Das heißt, das Turnier beginnt mit den beiden leichtesten Kämpfern, und der jeweilige Sieger bleibt solange auf der Matte, bis er maximal fünf Kämpfe gewonnen hat.

Im kreativen Teil sind Themen und Arbeitsweise frei. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde hier der Malwettbewerb bevorzugt. Das Thema in diesem Jahr lautete „Male dein Safari-Tierabzeichen“. Alle gingen begeistert an die Sache und so manches Gemälde fand bei der Jury große Begeisterung. Ira-Anessa Umminger ging als Sieger in der Altersklasse 2010 und jünger hervor und Alexander Fritzler in der Altersklasse 2005 bis 2009.

Als dritter Teil schließt sich noch ein leichtathletischer Wettbewerb an. Hier konnte der Judo-Nachwuchs sein Können bei Medizinballweitstoß, Lauf und Weitsprung unter Beweis stellen und kräftig Punkte sammeln.

Je nach erreichter Punktzahl werden an die Teilnehmer Abzeichen vergeben. Es sind dies – analog zu den Judo-Gürtelfarben – Gelbes Känguru, Roter Fuchs, Grüne Schlange, Blauer Adler, Brauner Bär und Schwarzer Panther. Die Beste in der Altersklasse 2010 und jünger war wie schon im vergangenen Jahr Pia Zettelmeier mit dem „Braunen Bär“ sowie Ira-Anessa Umminger. Das zweitbeste Ergebnis den „Blauen Adler“ erhielten Tim Dornberger und Julian Götzelmann. Die höchste Auszeichnung, der „Schwarze Panther“, ging in diesem Jahr lediglich an Kira Kremer in der Altersklasse 2005 bis 2009.

Das zweitbeste Ergebnis, den „Braunen Bär“, erreichten Tom Götz, Oliver Haas und Anna-Lena Höcherl. Bei der Jahresabschlussfeier in der Judohalle in Tauberbischofsheim gab es dann für alle Teilnehmer die lang ersehnten Urkunden, Stoffabzeichen und ausgelobten Preise unter den Augen der stolzen Eltern, die nahezu alle vollzählig anwesend waren. jotef

