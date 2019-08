Kindertheater leistet Präventionsarbeit

Tauberbischofsheim.Das Jugendamt des Main-Tauber-Kreises hat im Rahmen seiner Präventionsaufgaben Theateraufführungen an den Grundschulen im Landkreis fest institutionalisiert. Mit dem freien Ensemble „SakramO 3D“ hat sich inzwischen eine tolle Zusammenarbeit entwickelt.

Es besteht aus Monika Wieder und Sarah Gros, welche ihre Zusammenarbeit im Sommer 2011 mit dem Gewaltpräventionsstück „Geheimsache Igel“ für Kinder von fünf bis zehn Jahren begannen.

„Geheimsache Igel“

An drei Tagen wurde in der Grundschule am Schloss sowie an der Christian-Morgenstern-Grundschule in Tauberbischofsheim das Stück „Geheimsache Igel“ aufgeführt. An den Aufführungen und den dazugehörigen Nachbereitungen im Klassenverband nahmen rund 220 Schüler der Klassen eins bis vier teil.

Das Theaterstück soll Kinder zu selbstständigem, aktivem Handeln anregen und dazu beitragen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Den kleinen Zuschauern werden auf kindgerechte, spannende und humorvolle Weise die Themen Abgrenzung, Nein-Sagen und gewaltfreie Kommunikation vermittelt.

„Die Kinder werden animiert, mitzumachen und saugen so das Handlungsgeschehen direkt auf“, erläutert Alexander Koch, Jugendschutzbeauftragter des Jugendamts.

Spielerische Aktionen

Mit der theaterpädagogischen Nachbereitung schafft „SakramO 3D“ eine gute Plattform, um mit Kindern in spielerischen Aktionen den Inhalt des Stücks aufzuarbeiten.

Dabei wurde die Thematik mit den Kindern zusätzlich vertieft und wurden weitere Anreize sowie Ansatzpunkte für Lehrer und Schüler geschaffen.

„Den jungen Schülern bietet sich hierdurch eine tolle Chance, die Anregungen und Verhaltensregeln im Alltag umzusetzen und sie sich zu Herzen zu nehmen“, sagte Alexander Koch. lra

