Kinderlaufrad gestohlen

Tauberbischofsheim.Nach dem Verschwinden eines Kinderlaufrads sucht die Polizei in Tauberbischofsheim nach einer unbekannten Fahrradfahrerin und Zeugen, die Hinweise auf die Frau geben können.

Die Mutter eines Dreijährigen hatte dessen Laufrad am Mittwoch in der Fröbelstraße abgestellt. Später stellte ein Anwohner das türkisfarbene Rad an die Mauer eines Möbelladens in Höhe der Einmündung der Gartenstraße.

Gegen 15 Uhr sah der Mann, dass eine weibliche Person mit Fahrrad das Laufrad mitnahm. Die Fahrradfahrerin transportierte das Kinderrad auf der Lenkstange ihres Rads.

Wer kennt die Frau oder kann Angaben zum Verbleib des Kinderfahrrads machen?

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim nimmt Zeugenaussagen unter der Telefon 09341/810 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.10.2020