Kinder gestalteten Kalender

Tauberbischofsheim.In einer erstmaligen Kooperation ist es gelungen, dass die Kinder der sozialen Gruppenarbeit von Caritasverband im Tauberkreis in Tauberbischofsheim, der Christophorus-Schule Tauberbischofsheim und der Grundschule Boxberg in Zusammenarbeit mit Koob Agenoptik & Hörgeräte einen Wandkalender gestaltet und begeistert ihrer Kreativität freien Lauf gelassen haben. Passend zu jeder Jahreszeit wurden die Bilder von den Kindern gestaltet und in den Kalender eingearbeitet.

Die soziale Gruppenarbeit ist ein niedrigschwelliges Angebot der Hilfe zur Erziehung im Kinder- und Jugendhilfegesetz und wird als strukturgebendes Angebot über das Jugendamt des Main-Tauber-Kreises finanziert. Der Wandkalender kann ab sofort kostenlos bei Koob Augenoptik & Hörgeräte in der Sankt-Lioba-Straße 17 in Tauberbischofsheim abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019