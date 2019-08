Kinder genossen spannende Aktivitäten

Tauberbischofsheim.Auch in der vierten Woche des städtischen Ferienprogramms gab es viele spannende Aktivitäten.

Bei „Grundrhythmen mit Schlagzeug und Percussioninstrumenten erlernen“ nahmen 15 Kinder und Jugendliche teil. Eingeleitet wurde die Lehrstunde durch eine aufschlussreiche Einführung in den Aufbau und die Bespielbarkeit eines Schlagzeugs. Danach durften die Teilnehmer ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen sowie ihre koordinativen Fähigkeiten durch die Verbindung von Musik auf den Ohren und eigener Umsetzung auf dem Schlagzeug verbessern.

Mit Spiel, Spaß und Spannung lernten zwölf Mädchen und Jungen in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes, wie sie sich in Notfallsituationen zu verhalten haben. Mit einer Geschichte stellte Manuela Rennhofer ihnen die wichtigsten Notfallmaßnahmen wie den Notruf 112, das Trösten einer Person und die Versorgung einer Wunde bildlich und mit Beispielen dar. Besonders spannend war die Besichtigung eines Krankenwagens. Ein selbstgebasteltes Kreuz mit den jeweiligen Maßnahmen half den Kindern, das Gelernte zu verinnerlichen.

Beim „Schlauchboot fahren auf der Tauber“ mit der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis hatten 13 Kinder und Jugendliche Spaß. Ab Lauda ging es mit den Schlauchbooten der DLRG zum Sportplatz in Distelhausen. Das Abschlussgrillen fand am Wehr in Dittigheim statt, wobei sich die müden Seemänner bei Apfelschorle und Bratwürsten stärkten.

25 Kinder beteiligten sich am Programm „Spiel und Spaß beim Möbelbauer VS“. Besichtigt wurde unter anderem das VS-Schulmuseum und die Auszubildendenwerkstatt. Zusätzlich durften die Kinder die neuen interaktiven Boards ausprobieren und sich in das werkseigene Feuerwehrauto setzen. Zum Abschluss gab es kühle Getränke und ein leckeres Essen.

Einen spannenden Einblick in die Produktionswelt der Firma Mafi bekamen 14 Kinder und Jugendliche. Klaus Seidenspinner erklärte den Gästen im Visitor Center, die verschiedenen Fahrzeuge von Mafi sowie dem nahestehenden Unternehmen Trepel, als auch deren weltweite Einsatzorte.

Nach einer leckeren Verpflegung erläuterte Seidenspinner im Detail ein ferngesteuertes Challengermodell von Trepel, das von den Mafi-Azubis gebaut wurde, und führte dieses vor.

Danach fand eine Werksbesichtigung mit Erläuterungen zu den Produktionsprozessen, wie etwa der Verarbeitung des Rohstahls über die Lackiererei und schlussendlich zur Endmontage, statt.

Toll fanden es die Kinder, sich in das Fahrerhaus einer Dieselzugmaschine setzen zu können. Zum Abschluss durften alle eine kleine Erinnerung mit nach Hause nehmen. stv

