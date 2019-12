Kinder genossen Märchenstimmung

Tauberbischofsheim.Die Märchen von Mediotheksleiterin Angelika Benz begleiten seit Januar die Kinder in der Tauberbischofsheimer Mediothek durch das Jahr. 13 Kinder ließen sich nun bei der Abschlussveranstaltung von „Mit Märchen durch das Jahr“ ins Märchenland entführen.

Zu Beginn der Veranstaltungsreihe hatte jedes Kind ein „Märchenamulett“ erhalten, an dessen Schnur eine neue Perle pro Veranstaltung aufgefädelt wurde, nun gesellte sich die letzte hinzu. Jeder Termin bestand aus einem Bastelteil mit thematisch passendem Märchen, darunter beispielsweise Schneeweißchen und Rosenrot, Rumpelstilzchen, Froschkönig oder Dornröschen.

Diesmal ging es direkt mit dem Basteln los: Die Kinder verschafften sich gemeinsam durch das Lied „Machet auf das Tor“ Zutritt zur Bastelecke.

Unter der Anleitung von Angelika Benz wurden Tannenbäume aus Eierkartons geklebt und grün angemalt.

Das Märchenzimmer hatte Angelika Benz gemütlich mit Kissen und Lichtern eingerichtet, so dass alle Kinder im Kreis auf dem Boden sitzen und sich gemeinsam in den Winterwald träumen konnten, in dem das Märchen „Der Tannenbaum“ spielt.

